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В ЛНР сообщили о крупных потерях среди воюющих за ВСУ польских наемников

Офицер ЛНР Марочко сообщил о колоссальных потерях польских наемников, воюющих за ВСУ
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Польские наемники, воюющие на стороне Украины, несут большие потери в районе городов Кременная, Лисичанск, Сватово и на других участках фронта. Об этом 29 ноября заявил офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Сейчас они тупо разбивают город. Поскорее бы их отогнали!»
О чем корреспондентам «Известий» рассказали жители Кременной, на которую направлен главный удар ВФУ

«Мы также получаем разведданные, радиоперехваты, и уже есть косвенные подтверждения, что данные военнослужащие несут колоссальные потери», —сообщил Марочко в эфире телеканала «Россия 24».

Он также указал на слова польских чиновников, которые уже заявляют о нехватке мест для захоронения погибших солдат.

Накануне СМИ сообщали, что в польском городе Ольштын организуют кладбище для захоронения погибших на Украине наемников, которое будет устроено по так называемому американскому типу, когда на зеленом газоне устанавливают одинаковые надгробья.

Ранее, 26 ноября, командир подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под населенными пунктами Сватово и Кременная в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наемников.

По его словам, большинство иностранных наемников в рядах ВСУ — это поляки, выдающие себя за добровольцев, но на деле являющиеся кадровыми военными Вооруженных сил Польши.

В начале ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские разведчики уничтожили отряд польских наемников. Военные захватили оружие иностранного производства в качестве трофеев.

Еще в июне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что основной поток иностранных наемников шел на Украину из Польши, Канады и США.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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