В польском городе Ольштын организуют кладбище для захоронения погибших на Украине наемников, оно будет устроено по так называемому американскому типу, когда на зеленом газоне устанавливают одинаковые надгробья. Об этом 28 ноября сообщило издание Niezależny dziennik polityczny.

«Вокруг места упокоения нельзя будет соорудить бордюр, нельзя будет также засыпать его каменной крошкой или посадить на нем цветы. Вокруг будет только трава. Такой бесславный конец ждет наемников, погибших на Украине», — говорится в материале.

Ранее, 26 ноября, командир подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины под населенными пунктами Сватово и Кременная в Луганской Народной Республике почти полностью состоят из иностранных наемников.

По его словам, большинство иностранных наемников в рядах ВСУ — это поляки, выдающие себя за добровольцев, но на деле являющиеся кадровыми военными Вооруженных сил Польши.

До этого, 8 ноября, российский военнослужащий рассказал, что во время наступления ВСУ на одном из направлений вместе с украинскими военными в боевых действиях участвовали польские женщины-наемники. Солдат назвал крысятничеством со стороны ВСУ отправлять на передовую женщин.

5 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские разведчики уничтожили отряд польских наемников. Военные захватили оружие иностранного производства в качестве трофеев.

Еще в июне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что основной поток иностранных наемников шел на Украину из Польши, Канады и США.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».