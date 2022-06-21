Госдеп подтвердил гибель американца на Украине

Гражданин США Стивен Забельски погиб на Украине, информацию об этом подтвердили в Госдепартаменте, сообщил 21 июня телеканал ABC News.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США Стивена Забельски в Украине», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, дипломаты были на связи с семьей погибшего наемника и оказали всю необходимую консульскую помощь.

Официальные лица США снова предостерегли американцев от поездок в Украину, заявив, что граждане США на Украине должны немедленно покинуть страну, если это безопасно, используя любой наземный транспорт.

52-летний американец погиб еще 15 мая, однако известно об этом стало только сейчас.

Забельски был выходцем из штата Нью-Йорк, у него остались жена, а также пятеро приемных сыновей. Как уточняется, наемник подорвался на мине.

17 июня, сообщалось, что Госдепартамент начал проверку подлинности фотографии, на которой запечатлены два американца, попавшие в плен на Украине. На фото — 39-летний Александр Джон-Роберт Дрюке и 27-летний Энди Тай Нгок Хюйн из штата Алабама, они находились с украинскими войсками к северу от Харькова, но около недели пропали без вести.

Как рассказал сам американский наемник Энди Хюйн корреспонденту телеканала «Известия» Александру Сафиулину, на Украину его привела западная пропаганда, говорившая о том, какие «русские плохие». Западные СМИ, по его словам, обставляли всё так, будто российские военные «убивают людей без разбора».

Как отмечал в начале июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, количество иностранных наемников на Украине сократилось с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек, большая их часть была ликвидирована.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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