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Пленный наемник из США рассказал о попадании на Украину через Google

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сдавшийся в плен американский наемник Энди Хюйн, воевавший на стороне украинских боевиков, заявил, что попал на Украину, пользуясь поисковиком Google. Об этом 18 июня он рассказал военному корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.

«Я нашел контакты в Google, связался с посольством, затем загуглил того, кто меня связал с Литвой и с поляками», — рассказал наемник.

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По словам пленного, из Алабамы он долетел до Атланты, после этого прибыл в Амстердам и прилетел в Краков.

В Польше американца свели с мужчиной, который перевел его на Украину, добавил Хюйн.

Как он рассказал ранее, позиции наемников были под Харьковом. Он служил в составе отряда «Багет» в разведывательном батальоне. Подразделение получило такое название, так как большинство военных были из Франции.

Также он пояснил, что после начала российской спецоперации по защите Донбасса начал смотреть новости и следить за ситуацией. Западные СМИ, по его словам, обставляли всё так, будто российские военные «убивают людей без разбора».

Понимание о том, что он стал жертвой пропаганды, пришло уже на Украине.

9 июня что верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил двоих иностранных наемников из Великобритании — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни. К высшей мере наказания был приговорен и гражданин Марокко Саадун Брагим. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда.

По словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, более 70 иностранных наемников на Украине стали фигурантами уголовных дел. К ответственности привлечены боевики из Канады, Великобритании, США, Норвегии, Грузии и других стран.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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