Президент Венгрии раскритиковала Зеленского из-за закона о нацменьшинствах

Украинский лидер Владимир Зеленский оставил без ответа письмо президента Венгрии Каталины Новак с замечаниями по поводу украинского закона о нацменьшинствах, который, в частности, касается положения венгров в Закарпатье. Об этом она рассказала во время пресс-конференции с президентом Хорватии Зораном Милановичем 20 января.

Новак отметила, что в Закарпатье сейчас проживает 150 тыс. венгров, права которых теперь сильно ограничены из-за принятого Зеленским закона. По ее словам, она поднимала тему эту тему во время недавнего визита в Киев и Закарпатье и передала президенту Украины послание с изложением своей точки зрения.

«Ответа на это письмо еще не было, ответ сейчас (получаем. — Ред.) каждый день в Закарпатье, на улице. Речь идет не только о Венгрии, не только о венгерском меньшинстве, но и о представителях румынского, болгарского и греческого меньшинств, которые также страдают от нового закона о меньшинствах и его последствий», — заявила она.

Накануне, 19 января, правительство Венгрии призвало Украину немедленно прекратить зверства против этнических венгров в Закарпатской области. Как заявил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИДе Тамаш Менцер, Будапешт осуждает притеснения национальной общины и считает их недопустимыми.

В этот же день издание Index.hu написало, что украинская полиция сняла венгерские флаги с нескольких государственных учреждений в Закарпатской области. Помимо этого, директор венгерской школы в Мукачеве был уволен без объяснения причин.

13 декабря прошлого года Верховная рада Украины приняла законопроект о национальных меньшинствах, что было одним из условий Евросоюза для вступления страны в сообщество. Документом запрещается прямая и непрямая дискриминация лиц, относящихся к нацменьшинствам, им гарантируются права на самоидентификацию и использование своего языка, в том числе и в сфере образования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 26 декабря назвала данный закон актом циничного глумления украинских законодателей над правами нацменьшинств с нарушением всех имеющихся обязательств этой страны в рамках профильных организаций.

Недовольство документом высказали Венгрия и Румыния, имеющие на Украине крупные общины соотечественников. Там отметили, что закон не проработали должным образом с представителями нацменьшинств, а ранее сформулированные предложения были проигнорированы.

На притеснения нацменьшинств на Украине Венгрия обращала внимание и ранее. В феврале глава МИД страны Петер Сийярто сказал «Известиям», что Киев продолжает притеснять венгерскую общину и остается глухим к просьбам Будапешта исправить ситуацию.

В марте прошлого года миссия ООН по правам человека зафиксировала проявление вражды к нацменьшинствам на Украине. Тогда Мария Захарова указала на обострение проявлений дискриминации и неравенства на Украине. Москва также поприветствовала приведенную в докладе ООН рекомендацию киевским властям принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения.

В последние годы на Украине активно проводится политика украинизации. Так, например, госязык страны уже стал обязательным в разных сферах жизни (медиа, образование, сфера обслуживания и прочие).