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Будапешт призвал Киев прекратить зверства против этнических венгров в Закарпатье

В МИД Венгрии назвали притеснения соотечественников в Закарпатье неприемлемыми
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Фото: ТАСС/EPA/TIBOR ILLYES
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Правительство Венгрии призвало Украину немедленно прекратить зверства против этнических венгров в Закарпатской области. Об этом в четверг, 19 января, заявил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИДе Тамаш Менцер.

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«Мы призываем местных руководителей немедленно прекратить зверства против венгров. <…> Ожидаем, что украинские лидеры сделают всё возможное для сохранения стабильности в Закарпатье», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Менцер добавил, что Будапешт осуждает притеснения национальной общины и считает их недопустимыми.

По его словам, венгерские власти надеются на то, что «им не придется сталкиваться с подобными антивенгерскими действиями в других местах».

В этот же день издание Index.hu написало, что украинская полиция сняла венгерские флаги с нескольких государственных учреждений в Закарпатской области. Помимо этого, директор венгерской школы в Мукачеве был уволен без объяснения причин.

Ранее, 13 декабря, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о национальных меньшинствах, что было одним из условий Евросоюза для вступления страны в сообщество. Документом запрещается прямая и непрямая дискриминация лиц, относящихся к нацменьшинствам, им гарантируются права на самоидентификацию и использование своего языка, в том числе и в сфере образования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 26 декабря назвала данный закон актом циничного глумления украинских законодателей над правами нацменьшинств с нарушением всех имеющихся обязательств этой страны в рамках профильных организаций.

Недовольство документом высказали Венгрия и Румыния, имеющие на Украине крупные общины соотечественников. Там отметили, что закон не проработали должным образом с представителями нацменьшинств, а ранее сформулированные предложения были проигнорированы.

На притеснения нацменьшинств на Украине Венгрия обращала внимание и ранее. В феврале глава МИД страны Петер Сийярто сказал «Известиям», что Киев продолжает притеснять венгерскую общину и остается глухим к просьбам Будапешта исправить ситуацию.

В марте прошлого года миссия ООН по правам человека зафиксировала проявление вражды к нацменьшинствам на Украине. Тогда Мария Захарова указала на обострение проявлений дискриминации и неравенства на Украине. Москва также поприветствовала приведенную в докладе ООН рекомендацию киевским властям принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения.

В последние годы на Украине активно проводится политика украинизации. Так, например, госязык страны уже стал обязательным в разных сферах жизни (медиа, образование, сфера обслуживания и прочие).

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