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Небензя заявил, что ВС РФ бьют исключительно по военным и энергообъектам Украины

Постпред РФ при ООН Небензя: ракеты ВС РФ бьют исключительно по военным и энергетическим объектам Украины
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Фото: TASS/Zuma
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Российские ракеты бьют исключительно по военным и энергетическим объектам Украины. При этом Киев специально размещает системы противовоздушной обороны в жилых кварталах, заявил 20 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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«Однако средства противовоздушной обороны, которыми их (российские ракеты. — Ред.) пытаются сбить, в нарушение норм международного гуманитарного права зачастую размещаются в жилых кварталах. В результате части сбитых ракет или самих ракет ПВО попадают в мирные объекты», — сообщил он в рамках выступления на неформальном заседании Совета Безопасности всемирной организации по «формуле Арриа».

Небензя считает, что именно так украинская сторона поступила в Кременчуге и Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск). Постпред также добавил, что удары украинской стороны по городам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не имеют никакого военного смысла, так как линии боевого соприкосновения находятся далеко от них.

1 января руководитель национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал беспрецедентными повреждения энергоинфраструктуры Украины.

Он заявил, что в данный момент известно о повреждениях энергообъектов в Николаевской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Также глава «Укрэнерго» заявил о том, что удары по украинской инфраструктуре могут привести к блэкауту в стране.

В конце ноября 2022 года председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия располагает достаточным количеством высокоточного оружия.

Он отметил, что «враги» внимательно подсчитывают пуски российских ракет и запасы вооружений и «напрасно надеются на истощение наших возможностей».

РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября прошлого года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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