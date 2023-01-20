Украинские военные назвали мусором используемые против России танки

Украинские военные назвали мусором технику, которая используется Вооруженными силами страны (ВСУ). Об этом в материале для The Times написал журналист Ричард Спенсер.

Он рассказал о том, как в Артемовске (украинское название — Бахмут) имеющиеся на вооружении у ВСУ танки и БМП ломаются или не заводятся прямо во время боя. Бойцы при этом выражают желание получить от западных партнеров что-то получше, например британский боевой танк Challenger.

«Проблема с нашей техникой заключается в том, что снаружи она выглядит нормально. Но когда вы запускаете ее и идете в бой, она просто останавливается», — цитирует Спенсер сержанта ВСУ с позывным Паук.

Он отметил, что из-за неисправности техники падает боевой дух украинских солдат, а Киеву приходится обращаться к Западу за новым вооружением.

Ранее в этот день военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Также 20 января министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники встречи на базе в Рамштайне не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2. Мнения союзников по этому вопросу расходятся, и поэтому прийти к консенсусу пока невозможно.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наращивание поставок вооружений Украине приведет к опасной эскалации и увеличению жертв. Она также отметила, что США и их союзники используют страну как испытательный полигон для своего вооружения.

До этого 20 января Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд. В него войдут боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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