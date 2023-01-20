Источник назвал сумму нового транша военной помощи Украине от ЕС

Седьмой транш финансирования из Европейского фонда мира на вооружение Украины составит €500 млн. Об этом 20 января журналистам заявил высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.

«Наша задача продолжать помощь Украине, утвердить новый пакет, который составляет €500 млн», — приводит его слова издание Euronews.

Собеседник пояснил, что глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель на встрече министров иностранных дел объединения 23 января будет пытаться согласовать такой транш для Украины.

Накануне СМИ сообщили, что Венгрия заблокировала утверждение ЕС очередного транша военной помощи для Украины. Однако точной суммы не называлось.

До этого, 12 января, представитель правительства Венгрии объявил, что страна не будет поставлять Украине оружие и не будет осуществлять его транзит через свою территорию из-за угрозы для проживающих в Закарпатье венгров.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что Венгрия боится потерять поставки нефти и газа из России и, в частности, поэтому отказывает Украине в оружии.

Президент Венгрии Каталин Новак, в свою очередь, заявила, что Североатлантический альянс должен держаться в стороне от конфликта, руководствуясь прагматизмом. Она добавила, что нужно думать и о выживании Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву».

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