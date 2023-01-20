Поведение украинских беженцев, которые устраивают политические пикеты с использованием громких звуковых систем на главной площади города Кракова, вызвало гнев жителей Польши. Читатели польского портала KRKnews 20 января поделились эмоциями в комментариях, призвав мигрантов перестать осквернять город.

«Я против любых политических акций украинцев в Кракове. Это туристический город, и захват главной площади — издевательство над городом. Считаю нужным также убрать со зданий и общественного транспорта флаги Украины», — возмущается комментатор с ником Jack.

«Посадите их всех в поезд и пусть показывают свой патриотизм на Украине», — потребовал от властей Wojtek.

«Очнитесь, люди! Защищайте свою страну! Это Польша или Украина? Украинские флаги висят рядом с нашим польским?! Когда это закончится?» — недоумевает Asia.

«Украинцы, возможно, не понимают, что для нас жизнь в Польше — это право. А они тут лишь гости и должны это принять», — делает вывод ela.

Другие комментаторы призвали прекратить «украинизацию Кракова» и указали, что жителям города не следует сдаваться в борьбе с бандеровцами, которые пытаются их захватить их же силами.

19 января первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что среди поляков зреет недовольство тем, что их сограждане участвуют в военных действиях на Украине, а украинские беженцы «прекрасно себя чувствуют» на территории Польши.

13 января польское издание Obozrevatel сообщило, что украинским беженцам в стране стали приходить сообщения от службы соцстрахования с требованием вернуть деньги. Подобные требования поступают от польского органа соцстрахования ZUS.

В декабре прошлого года польское издание Onet со ссылкой на результаты социологического исследования написало, что симпатию к украинцам больше нельзя назвать доминирующим чувством у поляков. Теперь «стандартным» является чувство неприязни, и оно растет.

В ноябре газета Myśl Polska также сообщила, что в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины. Поляки недовольны тем, что украинцы, приехавшие в страну, пытаются навязать свои представления о жизни.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. После этого украинские беженцы массово мигрировали в Европу.

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