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Австралиец стал единственным пассажиром рейса Сидней – Фиджи

The Sun: мужчина оказался единственным пассажиром рейса Virgin Airlines до острова Фиджи
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/NielsDK
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В Австралии мужчина стал единственным пассажиром самолета на рейсе Сидней – Фиджи. Он рассказал, что во время полета успел пообщаться с капитаном, а также получить много закусок и шампанское, пишет 19 января издание The Sun.

Робби Аллен сообщил, что изначально очень удивился, когда зашел на борт один. Позднее самолет стал готовиться ко взлету, однако в салоне так и не появились другие пассажиры.

«Сначала это было жутко, но потом удивительно, просто жаль, что я еще не заплатил за бизнес-класс», — рассказал Аллен.

Во время полета к мужчине подсел капитан самолета, который лично пообщался с ним, а персонал принес единственному пассажиру шампанского и закусок. Аллен добавил, что чувствовал себя VIP-персоной.

13 января сообщалось, что бортпроводники авиакомпании «Уральские авиалинии» приняли роды у пассажирки во время полета. На борту оказались врачи: две акушерки и врач-неонатолог. Им ассистировали бортпроводники.

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