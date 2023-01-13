Пассажирка «Уральских авиалиний» родила во время полета

Бортпроводники авиакомпании «Уральские авиалинии» приняли роды у пассажирки во время полета. Об этом сообщил 13 января телеканал «Москва 24».

Случай произошел в канун Нового года. Самолет летел из Москвы в Таджикистан. Во время полета у беременной пассажирки начались роды. На борту оказались врачи: две акушерки и врач неонатолог. Им ассистировали бортпроводники.

«В передней кухне самолета разложили подушки, постелили пеленки, и там девушка уже рожала. Это было незабываемо, честно вам скажу!» — рассказал бортпроводник Виктор Ким.

Благодаря слаженной работе врачей и бортпроводников на свет появилась здоровая девочка.

В августе прошлого года женщина родила ребенка на горе Эльбрус на высоте 3800 м. Малыш появился на станции канатной дороги Гара-Баши до прибытия спасателей, после туристку с новорожденным доставили на поляну Азау и передали скорой помощи.