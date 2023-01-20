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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в конфликте на Украине наступает переломный момент

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В конфликте на Украине настал переломный момент, поэтому поддержка Киева не остановится, заявил 20 января глава Пентагона Ллойд Остин.

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«Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся», — заявил он перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины, которая прошла в пятницу на авиабазе Рамштайн в Германии.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Конфликт на Украине пока не прошел очередную точку своей эскалации, несмотря на резкие высказывания некоторых политиков, а развивается по восходящей спирали. Он отметил, что на Западе наблюдается какое-то заблуждение о том, что для Украины станет возможным иметь какой-то успех на поле боя.

Песков также отметил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

Днем ранее Песков заявил, что поставки Киеву вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, будут означать вывод конфликта на новый качественный уровень. Это, по словам пресс-секретаря президента РФ, не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности.

18 января официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил возможность атак Украины по Крыму. Он заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности.

Сегодня на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ проходит встреча министров обороны стран Запада. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, на встрече объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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