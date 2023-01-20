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В Кремле заявили о развитии конфликта на Украине по восходящей спирали

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Фото: ТАСС/Tech. Sgt. Patrick Evenson
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Конфликт на Украине пока не прошел очередную точку своей эскалации, несмотря на резкие высказывания некоторых политиков, а развивается по восходящей спирали. Об этом заявил 20 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока мы видим, что он (конфликт. — Ред.) развивается по восходящей спирали. Видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт. Слышим свидетельства о доминировании политической воли продолжать рост этой вовлеченности», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Песков отметил, что на Западе наблюдается какое-то «драматическое заблуждение» о том, что для Украины станет возможным иметь какой-то успех на поле боя.

«Это драматическое заблуждение западного сообщества, которое заставит еще неоднократно пожалеть, мы в этом уверены. Это приводит к тому, что конфликт деградирует», — подчеркнул представитель Кремля.

По мнению пресс-секретаря, для того, чтобы западные политики и эксперты прекратили нагнетать обстановку, им нужно прислушаться к озабоченностям России и «внутренне отмотать пленку» событий на конец прошлого года или даже 2021 года. Когда Россия предлагала обсуждать конфликт за столом переговоров и была отвергнута.

«Нужно раскаяться в абсолютном цинизме за последние 8 лет, когда была игра в наперстки, когда ФРГ, Франция играли в наперстки с минскими договоренностями. Вот сейчас расплачиваются. Нужно осознать цинизм игры, в которую они играли, обманывая Москву, людей Донбасса, пытаясь уготовить для них более страшную судьбу, чему Россия воспрепятствовала, чего Россия не допустила», — указал пресс-секретарь.

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