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Происшествия
Мужчина и женщина погибли в Волоколамске при пожаре в частном доме

Мужчина и женщина погибли в Волоколамске при пожаре в частном доме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Два человека погибли в Волоколамске в результате пожара. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий сообщила в пятницу, 20 января.

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«По данным следствия, 19 января 2023 года в частном доме на улице Волоколамская произошло возгорание. После локализации пожара были обнаружены тела мужчины и женщины», — рассказала она агентству городских новостей «Москва».

По факту гибели людей следственный отдел по Волоколамску ГСУ СК России по региону проводит доследственную проверку.

Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. Сотрудники СК выясняют причины и обстоятельства случившегося. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Ранее в этот день сообщалось, что в Кемеровской области в результате пожара в частном доме погибли женщина и трое детей.

ЧП произошло накануне в частном доме в Ленинске-Кузнецком. Спасатели вытащили из огня троих детей, однако спасти их не удалось. Погибшим было два года, четыре года и шесть лет.

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия, передает RT.

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