Мужчина и женщина погибли в Волоколамске при пожаре в частном доме
Два человека погибли в Волоколамске в результате пожара. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий сообщила в пятницу, 20 января.
«По данным следствия, 19 января 2023 года в частном доме на улице Волоколамская произошло возгорание. После локализации пожара были обнаружены тела мужчины и женщины», — рассказала она агентству городских новостей «Москва».
По факту гибели людей следственный отдел по Волоколамску ГСУ СК России по региону проводит доследственную проверку.
Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. Сотрудники СК выясняют причины и обстоятельства случившегося. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.
Ранее в этот день сообщалось, что в Кемеровской области в результате пожара в частном доме погибли женщина и трое детей.
ЧП произошло накануне в частном доме в Ленинске-Кузнецком. Спасатели вытащили из огня троих детей, однако спасти их не удалось. Погибшим было два года, четыре года и шесть лет.
Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия, передает RT.