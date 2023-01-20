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В России планируют выпускать до 3 тыс. Lada Granta CNG в год
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В России планируют выпускать до 3 тыс. Lada Granta CNG в год

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Фото: njcar.ru
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Автомобиль Lada Granta CNG, оснащенный газобаллонным оборудованием, которое позволит машине ездить помимо бензина на метане, планируется выпускать в количестве 3 тыс. штук в год. Об этом 20 января сообщил портал Drom.

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Алексей Сучков, глава тольяттинской компании «АТС-Авто», которая оснащает модель Granta газовым оборудованием на заводе, рассказал, что седан Lada Granta CNG производят только по предварительным заказам. Он отметил, что такая машина прежде всего привлекает корпоративных клиентов, в первую очередь таксопарки, так как движение на метане обеспечивает значительную экономию средств на топливо. Средняя цена метана сейчас в России составляет около 21,7 рубля за кубометр.

При производстве Granta CNG используются компоненты итальянского и российского производства. Баллон вмещает до 80 л газа. Машина способна потреблять как бензин, так и сжатый природный газ (метан). Средний расход газа составляет 6,1 куб. м на 100 км пути. Таким образом, полностью заправленный газом и бензином автомобиль способен проехать 1000 километров без дозаправки.

12 января стало известно, что АвтоВАЗ приступил к производству битопливной версии седана Lada Granta, который оснащен газобаллонным оборудованием, работающим на природном газе. Битопливные Lada Granta CNG могут работать как на бензине, так и на компримированном природном газе (метане). Безопасность конструкции ГБО обеспечивают встроенные в газовый баллон предохранитель и скоростной клапан, которые исключают возможность его разрыва и неконтролируемый выход газа в случае повреждения топливного оборудования. Доплата за версию CNG относительно бензиновой составляет всего 45 тыс. рублей.

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