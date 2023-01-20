МИД Китая заявил о продолжении работы по мирным переговорам с Украиной
Китай продолжит работу над урегулированием конфликта на Украине, уведомил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь 20 января.
«В вопросе украинского кризиса Китай всегда активно работал над продвижением мирных переговоров. Пекин продолжит своими способами играть конструктивную роль в мирном решении кризиса», — подчеркнул дипломат в ходе брифинга.
Так он ответил на вопрос журналистов, получил ли председатель КНР Си Цзиньпин послание от президента Украины Владимира Зеленского.
30 декабря 2022 года Цзиньпин заявил, что руководство КНР поддерживает позицию РФ, которая не отказывается от возможности мирного урегулирования конфликта на Украине.
Москва неоднократно заявляла о готовности к диалогу с Киевом.
25 декабря министр иностранных дел КНР Ван И заявил об устойчивости отношений Китая и России. Он отметил, что китайско-российские отношения крепкие, как монолит, и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры.
22 декабря российский лидер Владимир Путин, говоря о возможности разрешения конфликта на Украине за столом переговоров, отметил, что все конфликты рано или поздно начинают двигаться к тому, что стороны садятся и договариваются об их завершении. Президент добавил, что цель России не состоит в том, чтобы раскручивать «этот маховик» военного конфликта.
В середине ноября российский министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.
Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.
Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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