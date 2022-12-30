В КНР поддержали позицию РФ по возможности мирного решения конфликта на Украине

Руководство Китая поддерживает позицию России, которая не отказывается от возможности мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал в пятницу, 30 декабря, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы обратили внимание, что российская сторона никогда не исключала возможности урегулирования конфликта на Украине путем проведения дипломатических переговоров. КНР одобряет такую позицию», — сказал председатель КНР.

Москва не раз заявляла о готовности к диалогу с Киевом.

Так, 22 декабря Путин, говоря о возможности разрешения конфликта на Украине за столом переговоров, отметил, что все конфликты рано или поздно начинают двигаться к тому, что стороны садятся и договариваются об их завершении. Президент добавил, что цель России не состоит в том, чтобы раскручивать «этот маховик» военного конфликта.

До этого, 9 декабря, российский лидер отмечал, что позиция Москвы по переговорам с Киевом не подлежит сомнениям и изменениям. Президент тогда пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса.

В середине ноября российский министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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