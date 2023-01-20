В ГД предрекли потерю доверия к США после передачи Киеву российских активов

Если США передадут Украине конфискованные российские активы, то потеряют доверие других стран. Об этом 20 января заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, если активы будут переданы, то нарушится вся международная валютная система — «может быть огромный коллапс между различными странами, международными корпорациями».

«Большие суммы каждая страна вкладывает в активы, акции, ценные бумаги других государств. За счет этого держится экономика, идет перераспределение рабочей силы, тем самым снижается бедность, снижается безработица», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Водолацкий отметил, что передача российских активов Киеву приведет к потере доверия других стран не только к США, но и к любому другому финансовому международному институту, «потому что он может по такому же принципу найти повод заблокировать счета и передать деньги, например, голодающим какой-нибудь африканской страны».

Накануне руководитель рабочей группы по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что министерство юстиции США намерено начать передачу конфискованных российских активов Украине.

Тогда же стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) продолжает работу над гармонизацией законодательства государств-членов для изъятия и конфискации российских активов.

20 января посольство России в Вашингтоне заявило, что намерения США передать Украине конфискованные российские активы показывают, что они игнорируют базовые американские ценности.

В ноябре 2022-го председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе.

Западные страны начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре активы ЦБ были заморожены.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».