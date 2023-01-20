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Госдеп назвал приоритетом для США вопрос обмена заключенными с РФ

В Госдепе заявили, что потенциальный обмен заключенными с РФ остается приоритетом для США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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США считают своим приоритетом вопрос потенциального обмена заключенными с Россией. Об этом первый заместитель руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател заявил в четверг, 19 января, на регулярном брифинге.

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«Если говорить о неправомерно задержанных американских гражданах не только в России, но и в других странах, то это является высшим приоритетом для госсекретаря и президента [США], это то, чем Госдеп продолжает активно заниматься», — сказал он.

При этом, отвечая на вопрос журналиста, Пател не стал говорить подробно об этом вопросе, отметив, что на данный момент новостей по возможным обменам нет.

Кроме того, он заявил, что Вашингтон по-прежнему считает согласованные российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом официальные каналы наилучшим путем обсуждения возможного обмена заключенными.

Соответствующим образом Пател ответил на вопрос относительно состоявшегося 12 января освобождения задержанного в РФ американца Тейлора Дадли, который находился под стражей в Калининграде. Дадли из штата Мичиган был задержан российской пограничной службой в апреле 2022 года после пересечения границы Польши с Калининградской областью.

На следующий день бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон, возглавлявший процесс переговоров по вызволению Дадли, заявил, что передача американской стороне Тейлора Дадли прошла не на условиях обмена, Россия ничего не требовала взамен.

Ранее, 8 декабря, в МИД РФ сообщили о состоявшемся обмене осужденной в России баскетболистки из США Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута. Отмечалось, что американская сторона длительное время не хотела включать Бута в схему обмена. Переговорный процесс для возвращения россиянина на родину в связи с этим занял определенное время.

В марте 2008 года Бут был арестован в Таиланде по запросу американских властей и через два года экстрадирован в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. В общей сложности Бут провел в американской тюрьме 12 лет, свою вину он не признал.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ). Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета ее приговорили к девяти годам колонии.

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