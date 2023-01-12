Реклама
Прямой эфир
Мир
Вашингтону посоветовали осознать новое положение на международной арене
Мир
В США сочли требование Украины вернуть «Буки» из Грузии жестом отчаяния
Экономика
Цены на золото превысили $1900 впервые с мая
Мир
Украина начала строить оборонительные укрепления на границе с Белоруссией
Экономика
Стоимость нефти Brent превысила $84 за баррель
Общество
В ГД призвали проверить заявления Гребенщикова на содействие терроризму
Мир
Британский генерал оценил влияние поставок танков Киеву на ход спецоперации
Политика
Предложенный Украиной «саммит мира» пройдет в штаб-квартире ООН
Мир
В Стамбуле люди пострадали после взрыва в деловом центре города
Мир
В США обвинили Байдена в принесении в жертву украинского народа
Происшествия
Школьный автобус столкнулся с автомобилем в Воронежской области
Туризм
Tez Tour возобновит полеты в Египет с 27 января

Задержанного в апреле под Калининградом ветерана ВМС США освободили

CNN: Россия освободила из-под стражи ветерана ВМС США, пересекшего границу в апреле
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калининграде был освобожден из-под стражи ветеран ВМС США Тейлор Дадли, находившийся там с апреля 2022 года. Об этом 12 января сообщает CNN со ссылкой на членов семьи. Бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон, возглавлявший процесс переговоров по вызволению Дадли, в беседе с «РИА Новости» подтвердил, что ветеран американского флота уже на пути домой.

Парный выход: как устроен обмен заключенными между США и РФ
Эксперт рассказал, кого американцы могут предложить России за своего шпиона Уилана

«35-летний Тейлор Дадли из Лансинга, штат Мичиган, был задержан российской пограничной службой в апреле 2022 года после пересечения границы Польши с Калининградской областью. Он был в Польше на музыкальном фестивале, и непонятно, зачем он пересек границу», — сообщает телеканал.

Отмечается, что семья Дадли настояла на том, чтобы переговоры по его освобождению оставались частными, вследствие чего они не получили широкой огласки в СМИ.

Ранее, 8 декабря 2022 года, РФ и США обменяли россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в прошлом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ). Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета ее приговорили к девяти годам колонии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023