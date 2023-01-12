Задержанного в апреле под Калининградом ветерана ВМС США освободили

В Калининграде был освобожден из-под стражи ветеран ВМС США Тейлор Дадли, находившийся там с апреля 2022 года. Об этом 12 января сообщает CNN со ссылкой на членов семьи. Бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон, возглавлявший процесс переговоров по вызволению Дадли, в беседе с «РИА Новости» подтвердил, что ветеран американского флота уже на пути домой.

«35-летний Тейлор Дадли из Лансинга, штат Мичиган, был задержан российской пограничной службой в апреле 2022 года после пересечения границы Польши с Калининградской областью. Он был в Польше на музыкальном фестивале, и непонятно, зачем он пересек границу», — сообщает телеканал.

Отмечается, что семья Дадли настояла на том, чтобы переговоры по его освобождению оставались частными, вследствие чего они не получили широкой огласки в СМИ.

Ранее, 8 декабря 2022 года, РФ и США обменяли россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в прошлом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ). Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета ее приговорили к девяти годам колонии.