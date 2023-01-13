В США заявили, что Москва освободила Дадли без всяких требований

Передача американской стороне ветерана ВМС США Тейлора Дадли, который с апреля 2022 года находился в под стражей в Калининграде, прошла гладко и эффективно, Россия ничего не требовала взамен. Об этом 13 января сообщил бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон, возглавлявший процесс переговоров по вызволению Дадли.

«Это не был обмен заключенными. Россияне ничего не просили взамен [освобождения Дадли]. Ничего не было дано взамен, кроме процесса дискуссии гуманитарного характера», — передает ТАСС слова Ричардсона, заявившего об этом на пресс-конференции по возвращении в США вместе с Дадли.

Об освобождении Дадли, который находился под стражей в Калининграде, сообщалось накануне. Дадли из Лансинга, штат Мичиган, был задержан российской пограничной службой в апреле 2022 года после пересечения границы Польши с Калининградской областью.

Утверждается, что он был в Польше на музыкальном фестивале «и непонятно зачем пересек границу».

Ранее, 8 декабря 2022 года, РФ и США обменяли россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в прошлом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ). Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета ее приговорили к девяти годам колонии.