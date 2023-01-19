На Украине назвали США лучшим другом из-за количества финансовой помощи

США являются лучшим другом Украины. Об этом 19 января заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, говоря о «конкретных цифрах» помощи киевскому режиму.

«Если мы вернемся к конкретным цифрам, разумеется, самый важный партнер в цифрах финансовой, военной помощи — это, конечно же, США», — сказал он во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

При этом, как добавил Ермак, Украина ценит поддержку каждого партнера.

Накануне телеканал CNN сообщил, что США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине, в который, однако, не будут включены танки. Отказ от поставок Abrams происходит на фоне сообщений о передаче Киеву аналогичной техники странами Европы. По мнению телеканала, Вашингтон в связи с этим начинает проводить более осторожную политику, чем его союзники.

Как объяснил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, Пентагон пока не готов удовлетворить требования Киева о поставках боевых танков Abrams.

При этом 19 января стало известно, что председатели комитетов по делам вооруженных сил и по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майк Роджерс и Майкл Маккол поприветствовали совместный план генеральных инспекторов Госдепартамента, Пентагона и Агентства США по международному развитию по усилению контроля над расходами на Украину.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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