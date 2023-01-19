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В палате представителей США поддержали план улучшения контроля за помощью Киеву

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Председатели комитетов по делам вооруженных сил и по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майк Роджерс и Майкл Маккол поприветствовали совместный план генеральных инспекторов Госдепартамента, Пентагона и Агентства США по международному развитию по усилению контроля над расходами на Украину. Соответствующее заявление было распространено в четверг, 19 января.

Законодатели отметили важность оказания военной и финансовой поддержки Киева, но при этом считают необходимым ввести контроль за расходами в этой области.

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«Конгресс не может лишь выписывать чеки, мы должны также обеспечивать то, чтобы помощь США расходовалась прозрачным образом, эффективно и при этом способствовала обеспечению в первую очередь национальных интересов США», — говорится в заявлении, цитату из которого приводит EurAsia Daily.

В заявлении Роджерс и Маккол отметили свое позитивное отношение к предложенному плану.

«Мы с нетерпением ждем их выводов и рекомендаций относительно того, как улучшить надзор за этими фондами и вовремя восполнять арсеналы США», — сообщили они.

Днем ранее генеральные инспекторы Госдепартамента, Пентагона и АМР представили конгрессу свой первый совместный план по контролю за расходованием выделенных Киеву средств. В документе перечислены 64 уже запущенных или запланированных проекта, которые связаны с контролем за оказываемой Вашингтоном Киеву поддержкой.

До этого, 16, января, спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что постарается переговорить с президентом США Джо Байденом по поводу повышения потолка федерального долга, и предложит ему сократить расходы в ряде сфер, в том числе на оружие для Украины.

В тот же день сообщалось, что исследовательская служба конгресса США выпустила доклад о прямой финансовой поддержке Киева. В нем конгрессу предлагается рассмотреть вопрос о том, может ли финансирование Украины прямо или косвенно способствовать случаям растрат, мошенничества или злоупотреблений.

Ранее, 10 января, представитель Республиканской партии Соединенных Штатов Америки Мэтт Гетц заявил, что в Белом доме должны серьезно пересмотреть финансирование вооружения Украины в качестве главного приоритета внешней политики страны. Республиканец также призвал начать проверку Пентагона, отметив, что средства отправляются в Киев без должной отчетности.

США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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