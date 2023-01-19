Эксперт объяснил влияние решений в США на мировой энергетический рынок и доходы РФ

Демократы в США всегда придерживались веяний во многом свойственных ближе Европе, выступали в том числе за декарбонизацию, озеленение энергетической системы, поэтому ряд решений администрации президента Джо Байдена повлиял на энергетический рынок. Об этом рассказал «Известиям» 19 января ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков, объяснив, как политика американского лидера привела к росту доходов РФ.

Как он уточнил, если республиканцы традиционно считаются сторонниками топливной энергетики и их основной электорат — рабочие, бизнес, то демократический электорат всегда выступал за возобновляемую энергетику.

Первые указы Байдена, когда он пришел к власти, были очень показательны, обратил внимание аналитик.

«Среди указов, которые он подписал в тот же день, когда прошла инаугурация, были: возврат США в Парижское климатическое соглашение, запрет на строительство нефтепровода Keystone XL (из Канады, через США, в Мексиканский залив) и ряд других документов, в том числе запрет на выдачу лицензии на разработку нефтегазовых месторождений на федеральных землях. Он показал, что против топливной энергетики, он за возобновляемую энергетику и декарбонизацию», — рассказал Юшков.

По его словам, американские компании, как и многие другие в мире, которые видели эту практику, боялись вкладывать свои инвестиции в новые проекты (в нефтегазовой отрасли), и таким образом к 2021 году на мировом рынке сформировался дефицит предложения, который держит цены на высоком уровне.

«И плюс к тому, когда началась волна санкций против России, оказалось, что когда вы мешаете РФ экспортировать углеводороды, то это увеличивает дефицит на мировом рынке и каждый баррель (нефти. — Ред.), каждая тонна угля начинают стоить дороже», — добавил эксперт.

В результате санкции, которые, как предполагалось, должны лишить Россию дохода и помешать экспортировать, привели к тому, что государства-импортеры (среди них США и страны Евросоюза) начинали платить больше.

«Россия зарабатывает примерно такие же деньги, хотя объемы экспорта сократились, а страны, которые инициировали эти санкции, они начинают платить больше, причем за любую нефть, необязательно российскую. <…> Энергетическая политика привела к тому, что РФ стала больше зарабатывать», — объяснил Юшков.

17 января газета The Washington Times опубликовала материал, в котором говорится, что политика американского лидера в области энергетики сыграла на руку Москве и, несмотря на санкционное давление, Россия смогла нарастить доходы от продажи нефти, угля, газа в 2022 году.

В тот же день президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что мировые цены на газ существенно выросли из-за действий западных стран и в результате российские газодобытчики, экспортеры сработали последние два года с хорошей прибылью и значительно увеличили платежи в бюджет страны.

В начале января опрошенные «Известиями» эксперты выразили мнение, что ситуация на мировом энергетическом рынке в 2023 году будет оставаться неопределенной на фоне введенных Западом потолков цен на газ и нефть, а также антироссийских санкций. Стоимость нефти может выйти на уровень $100 за баррель, а газа — $1,8 тыс. за 1 тыс. куб. м, считают они.