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Байден вернул США в Парижское соглашение по климату

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Президент США Джо Байден после вступления в должность подписал несколько указов, одним из них вернув Соединенные Штаты в Парижское соглашение по климату. Об этом 20 января сообщил телеканал CNN.

Уходя, не уходи: вернутся ли США при Байдене в парижскую сделку по климату
И почему для улучшения ситуации мало одних предвыборных обещаний

Документ был подписан через несколько часов после инаугурации. Как отметил Байден журналистам, находящимся в Белом доме, необходимо начинать работу, так как «времени на ожидание нет».

«Я собираюсь начать с выполнения обещаний, которые я дал американскому народу», — отметил демократ. Он не только вернул США в Парижское соглашение по климату, которое четыре года блокировал его предшественник Дональд Трамп, но и остановил стройку стены с Мексикой.

Таким образом, США начали процесс повторного присоединения к Парижскому климатическому соглашению. Документ вступит в силу для страны 19 февраля/

В июне 2017 года Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. Через месяц Белый дом уведомил об этом ООН. Решение Вашингтона вызвало критику со стороны мирового сообщества. В ноябре 2020 года США вышли из соглашения.

Как тогда заявлял республиканец, изменения климата не так видны, а ученые все преувеличивают. В пример он приводил морозы на Аляске.

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