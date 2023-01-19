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ЦБ РФ назвал причины ослабления рубля в декабре

ЦБ РФ объяснил ослабление рубля снижением продаж валюты экспортерами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Ослабление рубля в декабре 2022 года происходило по трем основным причинам. Об этом 19 января рассказал Банк России в «Обзоре рисков финансовых рынков».

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«На российском валютном рынке наблюдалось ослабление рубля, которое происходило на фоне как снижения объемов продаж иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров, так и роста спроса со стороны отдельных участников торгов. Снижение курса национальной валюты сопровождалось значительным ростом объема торгов», — говорится в материале.

Регулятор отметил, что системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров оставались крупнейшими продавцами валюты на рынке. Однако объем продаваемой валюты в ноябре и декабре (727 и 725 млрд рублей соответственно) снизился по сравнению с октябрем (837 млрд).

В то же время основными покупателями валюты оставались банки, не относящиеся к СЗКО. Их объем покупок в ноябре и декабре (506 и 567 млрд рублей соответственно) снизился к октябрю (678 млрд). При этом 68% всех покупок иностранной валюты в декабре пришлись на вторую половину месяца (386 млрд).

В ЦБ РФ также отметили, что со стороны физических лица в декабре не наблюдалось систематических продаж иностранной валюты. Исключением стало только 15 декабря, когда они продали через крупнейшие банки валюту на 25,8 млрд рублей, что временно замедлило ослабление рубля.

12 января доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил, что решение Минфина о возобновлении действия бюджетного правила подтолкнуло к снижению курсов иностранных валют. Он отметил, что для компенсации потерь бюджета из-за низких цен на нефть министерство будет продавать юани.

Днем ранее Банк России сообщил о возобновлении проведения операций по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке с 13 января. Они будут проводиться в валютной секции Мосбиржи в инструменте «китайский юань – рубль» со сроком расчетов «завтра».

9 января финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что рубль ждет укрепление, так как в начале года закончится информационно-ажиотажный спрос на валюту, а также сработает положительное воздействие китайской экономики на российскую. Он отметил, что на курсе отражаются как цены на нефть, так и экспортный поток — общие продажи нефти, которые дают общую выручку.

В тот же день глава Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет выразила мнение, что на протяжении 2023 года национальная валюта будет стремиться к балансовому для российской экономики курсу 75 рублей за $1.

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