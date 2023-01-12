Эксперты объяснили снижение курсов иностранных валют

В четверг, 12 января, подтолкнуло снижение курсов иностранных валют решение Минфина о возобновлении действия бюджетного правила, при котором для компенсации потерь бюджета из-за низких цен на нефть министерство будет продавать юани, рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

Согласно опубликованным данным на сайте Мосбиржи, на 14:26 доллар США достиг 67,7 рубля, евро — 72,7 рубля, юань — около 10 рублей. Накануне доллар находился на уровне 68,7 рубля, евро — 74 рубля, юань — свыше 10 рублей.

«Сейчас ситуация низких цен, поэтому участники рынка дисконтировали юань, а вместе с ним и прочие валюты на биржевых торгах», — объяснил экономист.

В то же время партнер Capital Lab Евгений Шатов напомнил, что операции по покупке и продаже иностранной валюты на валютном рынке, к которым вернется Минфин, не проводились почти год. По его словам, несмотря на то, что операции начинаются только с 13 января, «психологический эффект от возвращения к данной практике начал действовать в момент объявления».

Шатов выразил мнение, что, с одной стороны, валютные операции Минфина могут выступить в поддержку рубля и способствовать его укреплению. При этом в большой части укрепление может коснуться рубля по отношению к юаню, который министерство будет продавать, но также поддержит и курс рубля в отношении доллара и евро, уточнил он. Однако, как уточнил эксперт, с другой стороны, рассматривается новый пакет санкций со стороны США и Евросоюза к российскому нефтегазовому сектору, оглашение которого может привести к обратному эффекту.

«Поэтому колебания курса мы оцениваем в рамках 67–72 рубля за $1, 73–75 рублей за €1 и 9,7–10,3 рубля за юань. Основной же эффект от возобновления использования бюджетного правила поможет снизить волатильность курса в дальнейшем», — заключил Шатов.

В свою очередь Домащенко считает, что при отсутствии новой эскалации на геополитическом фронте российская валюта может укрепиться до 65 рублей к доллару США до конца января.

Накануне Банк России сообщил о возобновлении проведения операций по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке с 13 января. Они будут проводиться в валютной секции Мосбиржи в инструменте «китайский юань – рубль» со сроком расчетов «завтра».

В конце мая прошлого года телеканал CBS назвал рубль самой эффективной валютой в мире в 2022-м.