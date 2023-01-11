Эксперт объяснила возобновление ЦБ операций по продаже валюты на внутреннем рынке

Возобновление Центробанком (ЦБ) операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке позволяет выполнять бюджетное правило, рассказала «Известиям» 11 января вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

Эксперт напомнила, что Министерство финансов РФ устанавливает базовый ежемесячный уровень нефтегазовых доходов.

«В случае, если нефтегазовые доходы по итогам месяца оказываются ниже «базового» уровня, то Минфин будет продавать валюту (юани), чтобы получить недостающий объем рублей. В случае, если нефтегазовые доходы по итогам месяца оказываются выше «базового» уровня, то Минфин будет покупать валюту (юани) на излишек», — объяснила аналитик.

Объясняя, почему операции будут проводиться именно с юанями, эксперт отметила, что введение санкций со стороны США и Европы, блокировка золотовалютных резервов, наложение ограничений на расчеты в долларах и евро привели к тому, что Россия существенно увеличила использование юаня в международных расчетах и продолжает наращивает долю юаней в резервах.

«Россия поднялась на третье место в мире по использованию китайской валюты в международной торговле. Именно поэтому для реализации исполнения бюджетного правила были выбраны юани. Вряд ли в ближайшее время будут подключены другие валюты», — сказала Веретенникова.

При этом, по ее словам, сообщение ЦБ привело к укреплению рубля 11 января.

Так, согласно опубликованным данным на сайте Мосбиржи, на 18:03 мск доллар достиг 68,6 рублей, евро — 73,8 рублей. Накануне доллар находился на уровне 69,8054 рублей, евро — 74,897.

«Причина в том, что по итогам января ожидается 54,5 млрд рублей недополученных нефтегазовых доходов, и на эту сумму в этом месяце будут продавать иностранную валюту (юани). В день объем продаж составит около 3,2 млрд рублей», — добавила аналитик.

О том, что Банк России возобновит проведение операций по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке с 13 января, стало известно в среду, 11 января. Регулятор подчеркнул, что его подходы к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются, ЦБ сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности.