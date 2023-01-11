Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советник Пентагона указал на страх США отдавать танки Киеву из-за коллапса ВСУ
Мир
Нацбанк Украины потребовал от международных банков уйти с российского рынка
Мир
Путин обсудил с Раиси вопросы двустороннего сотрудничества
Мир
Прошедший год стал для Европы вторым самым жарким в истории
Общество
Голикова сообщила об установлении в новых регионах общероссийского МРОТ
Происшествия
В Пензе пропал блогер Артем Бординов
Наука
Миссию экипажа корабля «Союз МС-22» продлят на несколько месяцев
Мир
Почти 80% опрошенных граждан ЕС обвиняют Еврокомиссию в энергетическом кризисе
Мир
Президент Польши заявил о передаче Киеву роты танков Leopard
Авто
BMW анонсировала появление электрокара i5 в 2023 году
Мир
СМИ сообщили о призывах Запада к Украине оставить Артемовск
Мир
Reuters сообщило об уходе Архиповой из жюри премии Андерсена

Эксперт объяснила возобновление ЦБ операций по продаже валюты на внутреннем рынке

Аналитик Веретенникова: сообщение о возобновлении ЦБ операций с иностранной валютой привело к укреплению рубля
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возобновление Центробанком (ЦБ) операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке позволяет выполнять бюджетное правило, рассказала «Известиям» 11 января вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

Прерванный полет: что ждет рубль в начале 2023 года
Российские аналитики поделились прогнозами курса нацвалюты в январе–марте

Эксперт напомнила, что Министерство финансов РФ устанавливает базовый ежемесячный уровень нефтегазовых доходов.

«В случае, если нефтегазовые доходы по итогам месяца оказываются ниже «базового» уровня, то Минфин будет продавать валюту (юани), чтобы получить недостающий объем рублей. В случае, если нефтегазовые доходы по итогам месяца оказываются выше «базового» уровня, то Минфин будет покупать валюту (юани) на излишек», — объяснила аналитик.

Объясняя, почему операции будут проводиться именно с юанями, эксперт отметила, что введение санкций со стороны США и Европы, блокировка золотовалютных резервов, наложение ограничений на расчеты в долларах и евро привели к тому, что Россия существенно увеличила использование юаня в международных расчетах и продолжает наращивает долю юаней в резервах.

«Россия поднялась на третье место в мире по использованию китайской валюты в международной торговле. Именно поэтому для реализации исполнения бюджетного правила были выбраны юани. Вряд ли в ближайшее время будут подключены другие валюты», — сказала Веретенникова.

При этом, по ее словам, сообщение ЦБ привело к укреплению рубля 11 января.

Так, согласно опубликованным данным на сайте Мосбиржи, на 18:03 мск доллар достиг 68,6 рублей, евро — 73,8 рублей. Накануне доллар находился на уровне 69,8054 рублей, евро — 74,897.

«Причина в том, что по итогам января ожидается 54,5 млрд рублей недополученных нефтегазовых доходов, и на эту сумму в этом месяце будут продавать иностранную валюту (юани). В день объем продаж составит около 3,2 млрд рублей», — добавила аналитик.

О том, что Банк России возобновит проведение операций по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке с 13 января, стало известно в среду, 11 января. Регулятор подчеркнул, что его подходы к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются, ЦБ сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023