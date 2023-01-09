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Экономист спрогнозировал будущий курс рубля

Экономист Беляев спрогнозировал укрепление курса рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Рубль ждет укрепление, так как в начале года закончится информационно-ажиотажный спрос на валюту, а также сработает положительное воздействие китайской экономики на российскую. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказал в понедельник, 9 января.

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Экономист отметил, что на курсе отражаются как цены на нефть, так и экспортный поток — общие продажи нефти, которые дают общую выручку.

«Если в Китае начинается более активный рост экономики, растет потребление, значит, это наш шанс поставить больше нефти и получить больше выручки оттуда. Вот что больше влияет на общую стабилизацию и укрепление валюты, потому что это стабилизирует и укрепляет платежный баланс и спрос на рубли, потому что мы рассчитываемся в юанях и рублях — платежный баланс улучшается, и это работает на укрепление рубля», — объяснил он в беседе с Lenta.Ru.

При этом Беляев считает, что радикального укрепления рубля ожидать не стоит. Российская валюта может укрепиться не больше чем до 65 рублей за доллар, и, скорее всего, это произойдет ближе к концу месяца.

Ранее 9 января курс доллара на Московской бирже опустился ниже 70 рублей, передает НСН.

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров отметил в беседе с RT, что после долгих праздничных дней активность на торгах заметно ниже конца декабря.

В этот же день глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет выразила мнение, что на протяжении 2023 года национальная валюта будет стремиться к балансовому для российской экономики курсу 75 рублей за $1.

Телеканал CBS 28 мая прошлого года назвал рубль самой эффективной валютой в мире в 2022-м.

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