Актер Краско рассказал о своем самочувствии после инсульта

Народный артист Российской Федерации, актер театра и кино Иван Краско в четверг, 19 января, рассказал о своем самочувствии после выписки из Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге, куда его госпитализировали с инсультом.

«Чувствую я себя нормально, здоровым человеком, готовым к работе, 27-го играю спектакль в театре», — сказал актер в беседе с телеканалом «Звезда».

92-летний Краско выразил благодарность врачам за профессионализм и чуткое отношение к нему.

Актера доставили в медучреждение 6 января. Как заявил директор Краско Вячеслав Смородинов, артист должен был провести в больнице неделю.

Уже 10 января Краско говорил, что чувствует себя нормально, сообщает телеканал «360». Артист уточнил, что вызвал скорую помощь после того, как у него «отнялась левая рука».

В начале декабря также сообщалось о госпитализации актера. Тогда у него был диагностирован гипертонический криз.

Народный артист Российской Федерации Иван Краско родился в 1930 году. В кинематографе он дебютировал в 1960-м в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо». Более 50 лет Краско служит в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской.