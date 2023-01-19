Чавушоглу признал, что усадить за стол переговоров Москву и Киев стало сложнее

Возобновление переговоров между Россией и Украиной стало сложнее, хотя стороны и проделали вначале большой путь. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Вначале мы проделали большой путь. Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они (украинские власти. — Ред.) и сами объявили об этом, но теперь <спецоперация по защите Донбасса> затянулась, условия изменились, всё стало сложнее. Существуют различные измерения. К сожалению, появилось много различных областей для переговоров», — цитирует Чавушоглу газета Yeni Akit.

Днем ранее глава российского МИДа Сергей Лавров отверг возможность мирных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лавров добавил, что РФ готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам на Украине, но пока их не было.

17 января пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Украина не против диалога с Россией, если он будет основан на универсальных принципах международного права.

Это заявление на следующий день прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, указав на важность этих принципов, при этом он обратил внимание на проблему в их толковании. Медведев сказал, что ряд из них по-разному понимается Россией и ее недружественными странами, в частности принцип самоопределения наций и принцип добросовестного исполнения международных обязательств. Зампред Совбеза РФ отметил, что в первом случае речь идет о республиках Донбасса и других бывших территориях Украины, во втором — о Минских соглашениях.

29 сентября Турция заявила, что готова выступить в роли посредника в переговорах РФ и Украины.

Москва многократно отмечала, что не отказывается от переговоров, решение прекратить диалог принял именно Киев.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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