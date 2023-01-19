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Украина выразила готовность купить у Грузии ЗРК «Бук»

Украинский дипломат Касьянов заявил о готовности Украины купить у Грузии ЗРК «Бук»
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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Украина не запрашивала у руководства Грузии передать ей бесплатно зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» и выражает готовность их приобрести самостоятельно. Об этом 19 января сообщил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

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Дипломат опроверг заявления грузинских политиков, заявив, что он не понял слова вице-спикера парламента Грузии Георгия Вольского, а также заявления минобороны страны о том, что Украина якобы попросила бесплатно передать системы «Бук».

«Хочу подчеркнуть, что Украина направила в адрес минобороны Грузии уже 30 официальных запросов, последний запрос был направлен 12 января 2023 года. Эти запросы остались без ответа. В них мы отмечаем возможность передачи или продажи оружия и военной техники», — сообщил Касьянов в эфире грузинского телеканала Palitra News.

Он также добавил, что, говоря конкретно о ЗРК «Бук», Украина подтверждает свою готовность купить их у Грузии «на взаимовыгодных условиях».

Ранее, 9 января, Касьянов в статье для издания «Европейская правда» написал, что Киев просит Тбилиси вернуть ЗРК «Бук», которые были переданы Украиной Грузии во время боевых действий в 2008 году. По его словам, Киев будет последователен в своих запросах военной техники ко всем странам-партнерам, куда в том числе входит Грузия. Касьянов добавил, что также у Тбилиси запрашивались противотанковые комплексы Javelin, полученные из США.

11 января американское издание Military Watch отметило, что требование Украины к Грузии вернуть якобы подаренные зенитно-ракетные комплексы «Бук» является признаком отчаяния. Как указывается в статье, в Тбилиси несильно обрадовались требованиям Киева, ведь в настоящее время система «Бук» является самым мощным средством противовоздушной обороны в Вооруженных силах Грузии. При этом в Тбилиси также подчеркнули, что страна получила комплексы в 2007 году в результате многомиллионной секретной сделки.

В декабре 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет оказывать военную поддержку Украине. Он отметил, что стране неоднократно поступали просьбы об открытии второго фронта против России, но власти республики не пойдут на это.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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