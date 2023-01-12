Требование Украины к Грузии вернуть якобы подаренные зенитно-ракетные комплексы «Бук» является признаком отчаяния, отметило 11 января американское издание Military Watch.

Как указывается в статье, в Тбилиси не сильно обрадовались требованиям Киева, ведь в настоящее время система «Бук» является самым мощным средством противовоздушной обороны в Вооруженных силах Грузии.

Кроме того, минобороны Грузии поспешило опровергнуть украинские утверждения о том, что ЗРК якобы в 2000-х годах были переданы безвозмездно в качестве помощи и поэтому должны быть возвращены.

В Тбилиси подчеркнули, что страна получила комплексы в 2007 году в результате многомиллионной секретной сделки.

Тем временем сеть противовоздушной обороны Украины истощена, пишет издание. И хотя Киев получил системы ПВО советской разработки из бывших государств Варшавского договора, таких как Польша и Словакия, этого оказалось Украине недостаточно.

«Давление на Грузию с целью предоставления систем «Бук» вполне может быть признаком отчаяния, поскольку собственная гораздо более крупная сеть ПВО Украины, построенная на «Буках» и дополнительных системах С-300 большей дальности, на пределе», — указали авторы статьи.

По их мнению, не помогут Украине и обещанные американцами системы Patriot, которые, как отмечается, имеют сомнительный боевой опыт. Помимо этого, отсутствие американского персонала для обслуживания этих комплексов также делает их использование затруднительным для ВСУ.

В конце декабря телеканал Al Mayadeen увидел признаки коллапса ВСУ в визите президента Украины Владимира Зеленского в США. По мнению аналитиков, это стало сигналом бедствия перед разгромом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обозреватель Аммар Брахми отметил, что российская армия уничтожила почти всю украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО), что приведет к масштабному поражению Киева.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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