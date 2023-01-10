Минобороны Грузии объяснило отказ вернуть Украине ЗРК «Бук» обратно

Грузия не намерена возвращать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук», поскольку купила их, а не получила безвозмездно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 10 января, на официальном сайте грузинского министерства обороны.

Там подчеркнули, что информация о том, что Украина безвозмездно передала Грузии ЗРК «Бук», не соответствует действительности.

«Оборонное ведомство получило систему «Бук» в 2007 году в соответствии с многомиллионной закупкой. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности уточнить подробности», — говорится в сообщении.

Там отмечается также, что десятки миллионов долларов были выплачены грузинским минобороны в 2017 году за закупку противотанковых комплексов Javelin в США.

Днем ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в статье для издания «Европейская правда» написал, что Киев просит Тбилиси вернуть ЗРК «Бук», которые были, по его словам, переданы Украиной Грузии во время боевых действий в 2008 году.

Он указал на то, что Киев будет последователен в своих запросах военной техники ко всем странам-партнерам, куда в том числе входит Грузия. Касьянов добавил, что также у Тбилиси запрашивались противотанковые комплексы Javelin, полученные из США.

До этого, в декабре 2022 года, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет оказывать военную поддержку Украине. Он отметил, что стране неоднократно поступали просьбы об открытии второго фронта против России, но власти республики не пойдут на это.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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