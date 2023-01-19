Хакер раскрыл причину задержания руководителя криптобиржи Bitzlato

Хакер и криптотрейдер Петр Левашов, также известный как Peter Severa, 19 января сообщил «Известиям», что основными клиентами криптобиржи Bitzlato, одного из руководителей которой задержали в США, были наркоманы.

«Предъявили обвинение по отмытию $700 млн криминальных денег. Поскольку расследование не может отделить криминальные деньги от некриминальных, я полагаю, что это вся сумма, прошедшая через кошельки, которые четко привязали к этой бирже. При чем расчет, скорее всего, сделан по курсу сегодняшнего дня», — сказал хакер.

По его словам, из-за того, что биржа использовала различные криптовалюты, расследование не стало бы высчитывать каждую сделку. В связи с этим Левашов предположил, что был взят весь объем прошедших через биржу средств.

«Утверждать, что все 100% были криминальными, я бы побоялся в суде», — отметил Левашов.

Как отметил хакер, Bitzlato был довольно маленьким обменником, если за пять лет через него прошло всего $700 млн.

Левашов считает, что основным клиентами этой биржи были наркоманы. Поскольку Bitzlato предоставляла анонимность. Биржа не требовала регистрации при помощи удостоверений личности и фото.

В связи с этим расследование утверждает, что арестованный руководитель биржи Анатолий Легкодымов знал, что клиентами Bitzlato были наркоманы. Иначе бы биржа установила бы идентификацию пользователей, подчеркнул Левашов.

Он считает, что в данной ситуации, вряд ли можно будет отбиться от обвинений.

Ранее, 18 января, заместитель генпрокурора США Лиза Монако сообщила, что во Флориде задержали гражданина РФ Анатолия Легкодымова, занимающего руководящую должность на криптобирже Bitzlato. Его обвиняют в обороте незаконных фондов в размере более $700 млн. По словам Монако, серверы Bitzlato, которые связывают с даркнет-маркетом Hydra, были обнаружены и изъяты в рамках совместных действий правоохранителей из разных стран.

5 апреля 2022 года министерство финансов США внесло Hydra в свой санкционный лист. Большинство экспертов сошлись во мнении, что сервис являлся крупнейшей площадкой для торговли наркотиками и крадеными данными.

Hydra Market представляла собой платформу, доступ к которой был открыт с 2015 года. На площадке было зарегистрировано более 19 тыс. продавцов и порядка 17 млн пользователей. По некоторым оценкам, продажи площадки в 2020 году составили €1,23 млрд.