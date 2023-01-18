Во Флориде арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato гражданина РФ

В минюсте США объявили о задержании во Флориде гражданина РФ Анатолия Легкодымова, занимающего руководящую должность на криптобирже Bitzlato. Об этом 18 января сообщила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

«В Майами агенты ФБР арестовали Легкодымова, гражданина России, основателя и владельца Bitzlato, криптовалютной биржи, зарегистрированной в Гонконге», — приводятся ее слова на сайте ведомства.

Легкодымова обвиняют в обороте незаконных фондов в размере более $700 млн. По словам Монако, серверы Bitzlato, которые связывают с даркнет-маркетом Hydra, были обнаружены и изъяты в рамках совместных действий правоохранителей из разных стран.

Как ожидается, обвинение россиянину предъявят уже сегодня.

Еще в апреле 2022 года Германия закрыла серверную инфраструктуру Hydra. В частности, были конфискованы биткоины на сумму €23 млн. Против операторов и администраторов площадки ведется расследование.

Тогда же министерство финансов США внесло Hydra в свой санкционный лист. Большинство экспертов сошлись во мнении, что сервис являлся крупнейшей площадкой для торговли наркотиками и крадеными данными.

Hydra Market представляла собой платформу, доступ к которой был открыт с 2015 года. На площадке было зарегистрировано более 19 тыс. продавцов и порядка 17 млн пользователей. По некоторым оценкам, продажи площадки в 2020 году составили €1,23 млрд.