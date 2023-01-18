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Во Флориде арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato гражданина РФ

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Фото: TASS/Zuma/Bryan Smith
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В минюсте США объявили о задержании во Флориде гражданина РФ Анатолия Легкодымова, занимающего руководящую должность на криптобирже Bitzlato. Об этом 18 января сообщила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

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«В Майами агенты ФБР арестовали Легкодымова, гражданина России, основателя и владельца Bitzlato, криптовалютной биржи, зарегистрированной в Гонконге», — приводятся ее слова на сайте ведомства.

Легкодымова обвиняют в обороте незаконных фондов в размере более $700 млн. По словам Монако, серверы Bitzlato, которые связывают с даркнет-маркетом Hydra, были обнаружены и изъяты в рамках совместных действий правоохранителей из разных стран.

Как ожидается, обвинение россиянину предъявят уже сегодня.

Еще в апреле 2022 года Германия закрыла серверную инфраструктуру Hydra. В частности, были конфискованы биткоины на сумму €23 млн. Против операторов и администраторов площадки ведется расследование.

Тогда же министерство финансов США внесло Hydra в свой санкционный лист. Большинство экспертов сошлись во мнении, что сервис являлся крупнейшей площадкой для торговли наркотиками и крадеными данными.

Hydra Market представляла собой платформу, доступ к которой был открыт с 2015 года. На площадке было зарегистрировано более 19 тыс. продавцов и порядка 17 млн пользователей. По некоторым оценкам, продажи площадки в 2020 году составили €1,23 млрд.

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