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Минфин США наложил санкции на даркнет-площадку Hydra Market

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Министерство финансов США внесло в свой санкционный лист крупнейшую в мире даркнет-площадку Hydra Market («Гидра»). Об этом говорится в заявлении ведомства от 5 апреля.

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Большинство экспертов сходятся во мнении, что оказавшаяся в черном списке Hydra Market является крупнейшей площадкой для торговли наркотиками и краденными данными. Согласно версии американских властей, ею руководили с территории России и других стран СНГ.

Также под рестрикции попала криптовалютная биржа Garantex Europe OU из Эстонии.

Hydra Market представляла собой русскоязычную платформу, доступ к которой был открыт с 2015 года. На площадке было зарегистрировано более 19 тыс. продавцов и порядка 17 млн пользователей. По некоторым оценкам, продажи площадки в 2020 году составили €1,23 млрд.

Ранее в тот же день Германия закрыла серверную инфраструктуру даркнет-рынка, сообщает News.ru. В частности, были конфискованы биткоины на сумму €23 млн. Против операторов и администраторов площадки ведется расследование по подозрению в коммерческой деятельности криминальных торговых площадок в интернете, в частности в коммерческом приобретении или предоставлении возможности для нелегального оборота наркотиков, а также в отмывании денег.

В декабре 2021 года сообщалось, что в России резко выросло число подключений к сети Tor через «мосты» — функцию одноименного браузера, которая позволяет обходить блокировку Роскомнадзора. Таким образом, на долю РФ приходился 31% коннектов через «мосты» в мире, это самая большая доля среди всех стран. Для сравнения: на втором месте — США с почти 6,5 тыс. подключений в сутки (12,5%).

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