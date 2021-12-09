В РФ резко выросло число подключений к Tor при помощи обхода блокировок

С начала декабря в России резко выросло число подключений к сети Tor через «мосты» — функцию одноименного браузера, которая позволяет обходить блокировку Роскомнадзора.

Согласно официальной статистике, до декабря среднее число подключений к сети из РФ через «мосты» составляло 13–14 тыс. в сутки. В начале последнего месяца года этот показатель в пике близок к 20 тыс. сеансов.

Таким образом, сейчас на долю РФ приходится 31% коннектов через «мосты» в мире, это самая большая доля среди всех стран. Для сравнения: на втором месте — США с почти 6,5 тыс. подключений в сутки (12,5%). При этом показатель России стремительно растет. Например, 5 декабря (последние доступные данные), число подключений через «мосты» превышало уже 19 тыс.

В основном ими пользуются держатели сайтов, форумов или магазинов в теневом сегменте Сети, считает руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, эти же пользователи распространили информацию о возможности обойти блокировку с помощью «мостов» по своим подписчикам и клиентам.

Эксперты ожидают, что число подключений к Tor через «мосты» продолжит расти. Они предупредили, что это может быть небезопасно. Как пояснил независимый исследователь информационной безопасности, автор Telegram-канала Russian OSINT Сергей Иванов, «мосты» очень часто поднимают для того, чтобы собирать данные о пользователях на выходном узле.

«Следствием таких подключений может быть подмена биткоин-кошельков, утечка пароля, факт подключения к грязным ресурсам или перенаправление трафика на специальный сайт для проведения последующей атаки», — сказал эксперт.

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