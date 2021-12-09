Прямой эфир
Мир
США анонсировали последнюю в этом году отправку на Украину военной помощи
Общество
ГИБДД опубликовала новогоднюю памятку водителю в преддверии праздников
Общество
СК потребовал арестовать экс-председателя думы Чукотки по делу о хищении
Общество
«Роскосмос» опроверг высокую стоимость посещения космодрома Восточный
Общество
Глава РФПИ отреагировал на информацию о возможных санкциях ЕС и США
Экономика
С начала года количество лжебанков выросло в 125 раз
Общество
Авиавласти назвали официальную причину обледенения самолета S7
Общество
В НИИ эпидемиологии объяснили подъем заболеваемости гриппом
Спорт
Главный тренер «Зенита» оценил уровень игры команды против «Челси»
Политика
Совфед поддержит разрешающий полиции вскрывать квартиры законопроект

В РФ резко выросло число подключений к Tor при помощи обхода блокировок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала декабря в России резко выросло число подключений к сети Tor через «мосты» — функцию одноименного браузера, которая позволяет обходить блокировку Роскомнадзора.

Согласно официальной статистике, до декабря среднее число подключений к сети из РФ через «мосты» составляло 13–14 тыс. в сутки. В начале последнего месяца года этот показатель в пике близок к 20 тыс. сеансов.

Под молотом TORа: анонимность в даркнете оказалась мифом
Невозможно создать систему, которая отправляет адресный ответ на запрос, не зная кому, считают эксперты

Таким образом, сейчас на долю РФ приходится 31% коннектов через «мосты» в мире, это самая большая доля среди всех стран. Для сравнения: на втором месте — США с почти 6,5 тыс. подключений в сутки (12,5%). При этом показатель России стремительно растет. Например, 5 декабря (последние доступные данные), число подключений через «мосты» превышало уже 19 тыс.

В основном ими пользуются держатели сайтов, форумов или магазинов в теневом сегменте Сети, считает руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, эти же пользователи распространили информацию о возможности обойти блокировку с помощью «мостов» по своим подписчикам и клиентам.

Эксперты ожидают, что число подключений к Tor через «мосты» продолжит расти. Они предупредили, что это может быть небезопасно. Как пояснил независимый исследователь информационной безопасности, автор Telegram-канала Russian OSINT Сергей Иванов, «мосты» очень часто поднимают для того, чтобы собирать данные о пользователях на выходном узле.

«Следствием таких подключений может быть подмена биткоин-кошельков, утечка пароля, факт подключения к грязным ресурсам или перенаправление трафика на специальный сайт для проведения последующей атаки», — сказал эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Tor в законе: в РФ резко выросло число «серых» подключений к даркнету

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021