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WSJ узнала об убийстве СБУ участника первых переговоров РФ и Украины

WSJ сообщила об убийстве СБУ человека, без которого «Киев бы взяли»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов выразил мнение, что сведения от убитого 5 марта 2022 года финансиста Дениса Киреева помогли «отбить атаку на Киев». Об этом 18 января он заявил американской газете The Wall Street Journal.

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Отмечается, что Киреев был задержан Службой безопасности Украины (СБУ). Позднее его тело с пулей в затылке обнаружили на тротуаре перед зданием Печерского суда в центре Киева.

Согласно заявлению депутата Верховной рады Александра Дубинского, Киреев был ликвидирован сотрудниками СБУ. По неофициальным данным, его подозревали в госизмене.

Киреев являлся участником украинской делегации на переговорах с Россией в белорусском Гомеле.

5 марта 2022 года министерство обороны Украины подтвердило гибель члена первой делегации на переговорах с РФ Дениса Киреева. В ведомстве уточнили, что Киреев умер при выполнении спецзадания.

Как сообщало украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в силовых структурах, убийство произошло около Печерского суда, однако не уточнялось, при каких обстоятельствах.

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