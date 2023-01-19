WSJ узнала об убийстве СБУ участника первых переговоров РФ и Украины

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов выразил мнение, что сведения от убитого 5 марта 2022 года финансиста Дениса Киреева помогли «отбить атаку на Киев». Об этом 18 января он заявил американской газете The Wall Street Journal.

Отмечается, что Киреев был задержан Службой безопасности Украины (СБУ). Позднее его тело с пулей в затылке обнаружили на тротуаре перед зданием Печерского суда в центре Киева.

Согласно заявлению депутата Верховной рады Александра Дубинского, Киреев был ликвидирован сотрудниками СБУ. По неофициальным данным, его подозревали в госизмене.

Киреев являлся участником украинской делегации на переговорах с Россией в белорусском Гомеле.

5 марта 2022 года министерство обороны Украины подтвердило гибель члена первой делегации на переговорах с РФ Дениса Киреева. В ведомстве уточнили, что Киреев умер при выполнении спецзадания.

Как сообщало украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в силовых структурах, убийство произошло около Печерского суда, однако не уточнялось, при каких обстоятельствах.