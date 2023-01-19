В Грузии поддержали возобновление прямого авиасообщения со стороны РФ

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе 18 января заявил, что Грузия поддержит возобновление прямого авиасообщения с Россией.

По его словам, от закрытия рейсов в республику в 2019 году пострадали около миллиона соотечественников в России.

«Принятое в 2019 году решение очень усложнило их условия и положение. Если полеты будут возобновлены, конечно, это очень важно для наших сограждан, и мы будем это приветствовать», — прокомментировал Кобахидзе слова главы МИД России Сергея Лаврова о надежде на скорое восстановление авиасообщения с Грузией в эфире телеканала «Имеди».

Ранее, 18 января, глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем. По его словам, Тбилиси может противостоять давлению Запада и отстаивать свои экономические интересы.

10 декабря спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе сообщил о том, что вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией на сегодняшний день не стоит в повестке дня.

Тогда же глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар рассказал, что Россия допускает возможность возобновления прямого авиасообщения с Грузией и упрощения визового режима с гражданами Грузии, но при условии формирования нужных предпосылок.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля 2019 года временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в стране.