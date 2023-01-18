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Небензя призвал созвать «ближневосточный квартет» на уровне министров

Небензя указал на необходимость министерской встречи «ближневосточного квартета»
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил необходимость организовать встречу «ближневосточного квартета» по урегулированию палестино-израильского конфликта, в который входят Россия, США, Евросоюз и ООН. Об этом он заявил в среду, 18 января, во время заседания Совбеза ООН.

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«Хотели бы вновь акцентировать важность созыва заседания «квартета» международных посредников на уровне министров и налаживания плотного взаимодействия этого механизма с палестинцами, израильтянами и ключевыми региональными игроками», ― пояснил Небензя.

Представитель России при всемирной организации подчеркнул, что в настоящий момент деятельность «квартета» заморожена из-за желания Вашингтона действовать на Ближнем Востоке самостоятельно.

По мнению дипломата, такие действия обречены на провал, поскольку невозможно в одиночку разрубить такие сложные «конфликтные узлы», подменив действительно справедливое решение «экономическим миром».

Также Небензя обратил внимание на то, что министр иностранных дел России Сергей Лавров уже предлагал провести встречу «четверки» с представителями арабских стран.

«Убеждены, что актуальность этой инициативы только возрастает. Тем более, что подавляющее большинство ближневосточных игроков выступает за возобновление работы «квартета» как единственного международно признанного механизма сопровождения процесса ближневосточного урегулирования, одобренного Советом безопасности ООН», ― добавил он.

Ранее, 6 января, Василий Небензя выразил надежду, что новое правительство Израиля возьмет курс на стабилизацию ситуации в регионе. В частности, он призвал Тель-Авив отказаться от радикальных шагов вроде разрушения домов палестинцев и конфискации их имущества.

4 января спецпредставитель МИД России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков заявил о бесполезности любых попыток исключить Россию из процесса урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Он отметил также и попытки США самоустраниться из работы «квартета» по ближневосточному урегулированию, что, однако, не приводит к позитивным результатам.

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