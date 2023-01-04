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В МИД предостерегли от попыток оттеснить Россию с Ближнего Востока

МИД: попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока обречены на провал
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Любые попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока и повлиять на ее отношения со странами региона обречены на провал. Об этом 4 января заявил спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.

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«Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на ее отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический «нонсенс» и обречены на провал», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Сафронков отметил, что Соединенные Штаты Америки самоустраняются в работе «квартета» по ближневосточному урегулированию, в который входят Евросоюз (ЕС), Россия, США и ООН. По его словам, таким образом Вашингтон хочет полностью «приватизировать» арабо-израильское досье. Однако попытка единолично «разрубить столь сложные конфликтные узлы» является невыполнимой миссией, подчеркнул спецпредставитель МИД РФ.

Ранее, 26 декабря, ветеран Центрального разведывательного управления США Пол Пиллар указал на то, что Вашингтону следует перенять опыт Москвы в построении дипломатических отношений с государствами на Ближнем Востоке.

10 декабря российский сенатор Алексей Пушков напомнил, чем оборачивались необдуманные и агрессивные шаги для США и их союзников. Он привел в пример теракты ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ. ― Ред.) и его адептов против европейцев, а также последствия беспорядков в Ливии, Ираке, Сирии и Афганистане.

Журнал Foreign Policy 7 декабря указал на потерю США ключевого союзника — Саудовской Аравии. Отмечалось, что Вашингтон перестал уделять должное внимание Ближнему Востоку, из-за чего государства региона пошли на сближение с Москвой и Пекином, поскольку этого требуют их собственные интересы.

До этого, 30 октября, газета South China Morning Post сообщила, что США могут в скором времени уступить Китаю в своем влиянии на Ближнем Востоке. В статье отмечалось, что Китай может воспользоваться шансом занять освободившуюся «нишу» на фоне конфликта Саудовской Аравии с США из-за добычи нефти и общего снижающегося американского влияния на регион.

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