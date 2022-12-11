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Сенатор Пушков предупредил США о последствиях необдуманных действий

Сенатор Пушков предупредил США о последствиях непродуманных и агрессивных действий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Необдуманные и агрессивные действия США и их союзников могут иметь последствия, которые будут длиться десятилетиями. Такое мнение 10 декабря выразил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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«Последствия агрессивных и непродуманных действий США и их союзников для них же самих длятся десятилетиями: от терактов ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ. ― Ред.) и его адептов против европейцев до массовых волн беженцев из Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана», ― пояснил Пушков.

По мнению политика, в настоящий момент к числу таких последствий еще прибавилась «ломка» западных стран в сфере энергетики. Сенатор признал, что пока Западу удается частично компенсировать и «амортизировать» результаты энергетического кризиса. Однако он заметил, что потенциал временных мер у них не бесконечен.

Таким образом, он прокомментировал публикацию издания The Hill о том, что остановить утечку американского оружия с Украины в третьи страны невозможно.

Аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен подчеркнули, что оружие уже начало распространяться по другим странам, несмотря на то, что в октябре США обнародовали разработанные планы для предотвращения происходящего.

Между тем 9 декабря заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу заявил, что государства, оказывающие военную поддержку Украине, должны тщательно следить за тем, чтобы отправленное оружие не попало к третьим лицам.

В тот же день постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о росте нелегальных поставок оружия, предназначенного для Украины. По его словам, контрабандная техника появляется на «черном рынке» не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением обстановки в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ. Еще одной причиной для начала СВО стала необходимость защитить РФ на фоне продвижения НАТО и милитаризации Украины.

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