Государства, оказывающие военную поддержку Украине, должны тщательно следить за тем, чтобы отправленное оружие не попало к третьим лицам. С таким заявлением в пятницу, 9 декабря, выступила замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

«Хочу еще раз повторить: борьба с «утечкой» поставляемого оружия и боеприпасов — необходимое условие для того, чтобы предотвратить разжигание конфликта и не допустить появление новых угроз безопасности в регионе и за его пределами», — подчеркнула она в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН.

На том же мероприятии постпред РФ при международной организации Василий Небензя сообщил о росте нелегальных поставок оружия, предназначенного для Украины. По его словам, контрабандная техника появляется на «черном рынке» не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке.

Ранее, 6 декабря, Небензя заявил, что Россия созывает заседание СБ ООН в связи с поставками западного оружия на Украину. По его словам, оно всё чаще попадает в руки бандитов и террористов.

Между тем 8 декабря военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive подтвердил, что при сегодняшнем объеме импорта оружия трудно отследить ход поставки. В результате западная боевая техника регулярно обнаруживается вдали от пункта назначения.

До этого, 30 ноября, действующий боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с «Известиями» рассказал, что украинские генералы продают импортное вооружение на черный рынок через даркнет. По его словам, для этого они привлекают новобранцев, которые разбираются в сфере IT. Он также добавил, что националисты вывозили оружие со складов, после чего уничтожали постройки, имитируя удар со стороны РФ.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники Киеву на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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