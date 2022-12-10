Остановить утечку американского оружия с Украины в третьи страны невозможно. К такому заключению пришли политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен в статье для американского издания The Hill.

«Само количество оружия, переданного Киеву ‹...› поднимает проблему: остановить утечку оружия на Украине невозможно, несмотря на все усилия Вашингтона», — говорится в статье.

Отмечается, что оружие уже начало распространяться по другим странам, несмотря на то, что в октябре текущего года США обнародовали разработанные планы для предотвращения происходящего.

«Предотвратить распространение опасного оружия на Украине — всё равно, что поджарить кусок мяса на гриле. Вы вернете стейк, но часть жира стечет вниз и потеряется в огне. ‹...› В этом случае США следует надеяться, что жир не разожжет гораздо больший пожар», — заключили авторы материала.

Они отметили, что этим жиром, который исчезнет в огне, является огромное количество отправленного Вашингтоном Киеву стрелкового оружия, так как боевые действия не позволяют американской стороне отправить своих экспертов на места, чтобы те следили за нераспространением оружия.

9 декабря заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу заявил, что государства, оказывающие военную поддержку Украине, должны тщательно следить за тем, чтобы отправленное оружие не попало к третьим лицам.

В тот же день постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о росте нелегальных поставок оружия, предназначенного для Украины. По его словам, контрабандная техника появляется на «черном рынке» не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке.

До этого, 30 ноября, действующий боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с «Известиями» сообщил, что украинские генералы продают импортное вооружение на черный рынок через даркнет. По его словам, для этого они привлекают новобранцев, которые разбираются в сфере IT. Он также рассказал, что украинские боевики вывозили натовское оружие со складов для продажи, после чего уничтожали постройки, имитируя удар со стороны РФ.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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