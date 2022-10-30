СМИ предрекли укрепление позиций Китая на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты Америки могут в скором времени уступить Китаю в своем влиянии на Ближнем Востоке. Такое мнение выразила обозреватель гонконгской газеты South China Morning Post Кавала Се 30 октября.

Так, автор обращает внимание на информацию о готовящемся визите китайского лидера Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию. Колумнист полагает, что Китай может воспользоваться шансом занять освободившуюся «нишу» на фоне конфликта Саудовской Аравии с США из-за добычи нефти и общего снижающегося американского влияния на регион.

О планирующемся визите Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию заявил 27 октября министр иностранных дел принц Фейсал Бин Фархан Аль-Сауд после виртуальной встречи со своим китайским коллегой. Многие аналитики сочли это «пощечиной в лицо» США.

«Теперь вопрос заключается в том, приведет ли обостряющееся соперничество между Соединенными Штатами и Китаем к тому, что Китай расширит свои цели, включив в них сокращение влияния США на правительства региона, а также усиление своего собственного», ― подчеркнул Чес Фримен, бывший посол США в Саудовской Аравии.

По мнению Фримена, сейчас США как никогда в той или иной степени «отдалились» от всех ключевых игроков на Ближнем Востоке.

Также упоминается и вывод американских войск из Афганистана как пример спорности утверждения, что США могут справляться со сложными региональными конфликтами.

«После двух десятилетий неудачных военных операций в Ираке и Афганистане общественное мнение также выступает за то, чтобы США играли менее активную роль на Ближнем Востоке», ― заметил собеседник издания Гедалия Афтерман, руководитель программы азиатской политики Института международной дипломатии имени Абба Эбана при Университете Райхмана (Израиль).

Ученый пояснил, что многие ближневосточные страны сейчас опасаются оказаться в чрезмерной зависимости от США на фоне неопределенности намерений и обязательств страны. «Многие страны региона рассматривают Китай как важного торгового партнера, а также как крупную державу, которая останется там в обозримом будущем», ― добавил Афтерман.

Ранее, 26 октября газета The New York Times сообщила о сорванной секретной сделке Вашингтона и Эр-Рияда. Якобы во время своего ближневосточного турне президент США Джо Байден и принц Мухаммед бен Салман заключили секретную сделку по увеличению добычи нефти. Однако позже, по информации издания, саудовский лидер обманул администрацию Байдена и согласился сократить добычу топлива.

Накануне министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман заявил, что страна решила быть мудрее с отношениях с США. По его словам, королевство придерживается этикета, в рамках которого нужно «говорить лицом к лицу и ни к кому не поворачиваться спиной». В тот же день газета The Wall Street Journal сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед иб Салман Аль Сауд высмеивает президента Байдена и не относится к тому серьезно.

В начале октября участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.