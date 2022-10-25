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Саудовская Аравия решила быть мудрее в отношениях с США

Министр энергетики Саудовской Аравии бен Салман: королевство решило быть мудрее в отношениях с США
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Фото: REUTERS/ Ahmed Yosri
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Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман 25 октября заявил, что Эр-Рияд решил быть мудрее в отношениях с Вашингтоном. Так он прокомментировал ухудшение отношений между Саудовской Аравией и США на фоне решения королевства сократить нефтедобычу в рамках сделки с другими нефтепроизводителями ОПЕК+.

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«Мы как саудовцы придерживаемся этикета, чтобы говорить лицом к лицу и ни к кому не поворачиваться спиной. Наше кредо заключается в том, что Саудовская Аравия — самая безопасная и надежная страна с точки зрения поставок нефти», — сказал министр на шестом инвестиционном саммите Future Investment Initiative.

Он также добавил, что королевство будет надежным поставщиком нефти для всех, кто его попросит.

В начале октября участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

Решение вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи. Так, в ответ американский сенатор Крис Мерфи заявил, что, после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

Между тем в МИД Саудовской Аравии подчеркивали, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и отвергли обвинения США в поддержке РФ, в то время когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.

В Москве, в свою очередь, отметили, что такая мера направлена исключительно на стабилизацию нефтяного рынка.

17 октября журналист Financial Times Эндрю Ингленд указал, что если президент США Джо Байден решит воплотить в жизнь свои угрозы, в том числе запретить поставки вооружения и пересмотреть сотрудничество в сфере безопасности, то Вашингтон может лишиться ценного союзника на Ближнем Востоке. Однако автор отметил, что из-за политики американского лидера сегодня союзнические отношения Вашингтона и Эр-Рияда находятся под угрозой.

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