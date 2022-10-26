NYT сообщила о сорванной секретной сделке США и Саудовской Аравии

Белый дом возмутился «октябрьским сюрпризом» Саудовской Аравии о сокращении странами ОПЕК+ добычи нефти. Об этом 26 октября сообщила газета The New York Times.

Издание, ссылаясь на американских высокопоставленных лиц, рассказало, что в ходе ближневосточного турне президент США Джо Байден и принц Мухаммед бен Салман якобы заключили секретную сделку по увеличению добычи черного золота.

«Подробности нефтяной сделки не разглашались, но она должна была привести к всплеску добычи нефти с сентября по декабрь, однако Мухаммед бен Салман обманул администрацию Байдена. Трудно понять, почему всё пошло наперекосяк», — утверждается в материале.

По мнению авторов статьи, этот эпизод стал показательным примером того, как Саудовская Аравия пытается избавиться от своей давней зависимости от США.

«Некоторые чиновники Белого дома считают, что Москва убедила Эр-Рияд сменить курс, так как у саудовского принца очень прочные связи с российским лидером Владимиром Путиным», — говорится в статье.

В начале октября участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

Решение вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи. Так, в ответ американский сенатор Крис Мерфи заявил, что, после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

Между тем в МИД Саудовской Аравии подчеркивали, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и отвергли обвинения США в поддержке РФ, в то время когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.