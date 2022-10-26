Реклама
Прямой эфир
Мир
Армения намерена инициировать встречу лидеров ОДКБ по ситуации на границе
Общество
Регионам направят почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медработникам
Авто
Mercedes-Benz увеличила прибыль в III квартале 2022 года
Происшествия
ВСУ выпустили десят ракет из РСЗО «Град» по поселку Гольмовский в ДНР
Мир
Посол РФ заявил о негласном использовании Австрии для транзита оружия на Украину
Мир
Россия намерена сохранить безвизовый въезд для украинцев
Общество
СК завершил расследование уголовного дела Тесака и его соратников
Политика
Путин обсудил с Совбезом совершенствование исполнения уголовного наказания
Мир
В Японии назвали попытки США помочь Европе источником ее проблем
Мир
СМИ Украины сообщили о взрывах в Сумской области
Мир
NYT сообщила о сорванной секретной сделке США и Саудовской Аравии
Мир
Генсек НАТО призвал Россию продлить зерновую сделку

NYT сообщила о сорванной секретной сделке США и Саудовской Аравии

NYT: лидеры США и Саудовской Аравии заключили секретную сделку, которая должна была привести к всплеску добычи нефти
0
Фото: REUTERS/Mandel Ngan
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белый дом возмутился «октябрьским сюрпризом» Саудовской Аравии о сокращении странами ОПЕК+ добычи нефти. Об этом 26 октября сообщила газета The New York Times.

Автоматная замена: РФ готова поставить оружие Эр-Рияду вместо США
Как Вашингтон может наказать Саудовскую Аравию за сделку ОПЕК+

Издание, ссылаясь на американских высокопоставленных лиц, рассказало, что в ходе ближневосточного турне президент США Джо Байден и принц Мухаммед бен Салман якобы заключили секретную сделку по увеличению добычи черного золота.

«Подробности нефтяной сделки не разглашались, но она должна была привести к всплеску добычи нефти с сентября по декабрь, однако Мухаммед бен Салман обманул администрацию Байдена. Трудно понять, почему всё пошло наперекосяк», — утверждается в материале.

По мнению авторов статьи, этот эпизод стал показательным примером того, как Саудовская Аравия пытается избавиться от своей давней зависимости от США.

«Некоторые чиновники Белого дома считают, что Москва убедила Эр-Рияд сменить курс, так как у саудовского принца очень прочные связи с российским лидером Владимиром Путиным», — говорится в статье.

В начале октября участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

Решение вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи. Так, в ответ американский сенатор Крис Мерфи заявил, что, после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

Между тем в МИД Саудовской Аравии подчеркивали, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и отвергли обвинения США в поддержке РФ, в то время когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022