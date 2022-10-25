WSJ узнала о сомнениях саудовского кронпринца в ясности ума Байдена

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед иб Салман Аль Сауд высмеивает оплошности 79-летнего президента США Джо Байдена, ставя под сомнение его умственные способности. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовском правительстве.

Отмечается, что Байден не производил впечатления на саудовского принца еще в то время, когда был вице-президентом. Также в материале говорится о том, что Мухаммед ибн Салман Аль Сауд больше предпочитал взаимодействовать с предыдущим американским лидером Дональдом Трампом.

«Враждебность между господином Байденом и принцем Мухаммедом обострила напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Вероятно, эта ситуация будет ухудшаться», — пишет газета.

При этом Вашингтон отреагировал на публикацию. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать «смехотворные предположения» авторов, отметив, что в настоящее время администрация президента Байдена проводит анализ отношений США и Саудовской Аравии, который еще не завершен.

17 октября официальный военный портал КНР China Military отметил, что Вашингтон не решится ухудшить отношения с Саудовской Аравией в ответ на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. Саудовская Аравия является одним из лидеров всего арабского и даже исламского мира, сказал автор. Понимание этого, добавил он, не позволит Вашингтону вывести оттуда свои войска и прекратить поставки оружия.

Ранее, 8 октября, Байден заявлял, что Саудовская Аравия наряду с Россией виновата в росте цен на бензин в США.

Двумя днями ранее, 6 октября, обозреватель британской газеты The Telegraph Бен Марлоу написал, что соглашение стран ОПЕК и России о снижении добычи нефти стало унижением для Байдена. Кроме того, по его словам, соответствующее решение показывает ухудшение отношений США с Саудовской Аравией, а также укрепление ее связей с Россией.

Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября. Да этого, еще летом, во время визита Байден не смог убедить принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.