Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МАГАТЭ Гросси поблагодарил США за помощь в работе на ЗАЭС
Мир
Министр обороны США отверг предупреждения России относительно Украины
Мир
В Белом доме заявили о намерении Байдена снизить цены на бензин
Мир
Байден заблудился в саду Белого дома после церемонии посадки деревьев
Мир
Пелоси заявила о двухпартийной поддержке Украины в конгрессе США
Мир
В Японии спрогнозировали усталость Европы от Украины к зиме
Мир
В МИД Норвегии заверили в продолжении поставок оружия Украине
Мир
FT узнала о намерении Джонсона продвигать поддержку Киева
Мир
Украинцы призвали Зеленского перевести алфавит на латиницу
Мир
Более 7 тыс. немцев вышли на митинги против энергетической политики ФРГ
Мир
Демократы призвали Байдена изменить подход к конфликту на Украине
Мир
Американский актер Лесли Джордан погиб в ДТП в возрасте 67 лет

WSJ узнала о сомнениях саудовского кронпринца в ясности ума Байдена

WSJ: наследный принц Саудовской Аравии поставил под вопрос умственные способности Байдена
0
Фото: Global Look Press/Saudi Press Agency
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед иб Салман Аль Сауд высмеивает оплошности 79-летнего президента США Джо Байдена, ставя под сомнение его умственные способности. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовском правительстве.

Автоматная замена: РФ готова поставить оружие Эр-Рияду вместо США
Как Вашингтон может наказать Саудовскую Аравию за сделку ОПЕК+

Отмечается, что Байден не производил впечатления на саудовского принца еще в то время, когда был вице-президентом. Также в материале говорится о том, что Мухаммед ибн Салман Аль Сауд больше предпочитал взаимодействовать с предыдущим американским лидером Дональдом Трампом.

«Враждебность между господином Байденом и принцем Мухаммедом обострила напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Вероятно, эта ситуация будет ухудшаться», — пишет газета.

При этом Вашингтон отреагировал на публикацию. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать «смехотворные предположения» авторов, отметив, что в настоящее время администрация президента Байдена проводит анализ отношений США и Саудовской Аравии, который еще не завершен.

17 октября официальный военный портал КНР China Military отметил, что Вашингтон не решится ухудшить отношения с Саудовской Аравией в ответ на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. Саудовская Аравия является одним из лидеров всего арабского и даже исламского мира, сказал автор. Понимание этого, добавил он, не позволит Вашингтону вывести оттуда свои войска и прекратить поставки оружия.

Ранее, 8 октября, Байден заявлял, что Саудовская Аравия наряду с Россией виновата в росте цен на бензин в США.

Двумя днями ранее, 6 октября, обозреватель британской газеты The Telegraph Бен Марлоу написал, что соглашение стран ОПЕК и России о снижении добычи нефти стало унижением для Байдена. Кроме того, по его словам, соответствующее решение показывает ухудшение отношений США с Саудовской Аравией, а также укрепление ее связей с Россией.

Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября. Да этого, еще летом, во время визита Байден не смог убедить принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022